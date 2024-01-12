Гафин высказался о возможном возвращении системы «весна-осень»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал возможное возвращение российского футбола к формату «весна-осень».

«Обратный переход не сыграет критической роли для решения проблемы игр в холодное время года. Если сравнить две системы, то при «весна-осень», может быть, на два-три матча больше мы бы провели в теплое время года», — приводит слова функционера «РБ Спорт».

По его воспоминаниям, самый холодный матч РПЛ был сыгран при системе «весна-осень», также отметив, что при неподходящей для футбола погоде у лиги должны быть необходимые инструменты для переноса.

Напомним, что с 2011 года Российская премьер-лига проводится по формату «осень-весна».