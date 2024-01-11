В «Динамо» рассказали о состоянии Смолова

Врач московского «Динамо» Александр Родинов поведал о состоянии здоровья форварда «бело-голубых» Фёдора Смолова.

«У Смолова было простудное заболевание во время последнего матча в том году. Фёдор спокойно восстановился, сейчас он полностью готов», - приводит слова Родионова «Чемпионат».

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги «Динамо» с 32 баллами находится на третьей позиции в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне чемпионата страны Смолов провел 16 поединков. 33-летний нападающий записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.