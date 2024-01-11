Агент Ахметова раскритиковал руководство «Краснодара»

Агент полузащитника питерского «Зенита» Ильзата Ахметова Ираклий Гегечкори рассказал, почему игрока не продлил контракт с «Краснодаром».

Агент отметил, что «быки» пытались продлить контракт с Ильзатом, ещё до того момента, как появилось предложение от команды с берегов Невы, но оно не устроило.

«В клубе относятся к иностранцам с бóльшим уважением, чем к россиянам, это неправильно. Помимо удовольствия, голов и очков, футболист должен заработать на хлеб насущный, на оставшуюся жизнь», - приводит слова Гегечкори «Чемпионат».

26-летний футболист заключил контракт с «Зенитом» до лета 2026 года с опцией продления ещё на один сезон.