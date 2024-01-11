Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об умении защитника команды Максима Осипенко начинать атаку первым пасом.

«Он не дотягивает, но всё равно неплохо выглядит. И то, когда ему позволяют это делать, когда с ним жёстко действуют, у него не получается. Но я бы не называл его таким игроком. Откровенно говоря, когда команда на 10-м месте, то трудно отмечать Осипенко. Пусть он не играл много матчей, но команда пропустила почти больше всех в чемпионате. Он пытается начинать атаки «Ростова», от него и требуют. Но всё-таки команда явно испытывает проблемы в защите, но те же защитники и разгоняют атаку. Я бы выделил его как игрока, который может начать атаку в «Ростове», — сказал Балахнин.

«Ростов» после 18 туров набрал 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.