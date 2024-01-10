​В РПЛ ответили, может ли Ахметов получить две медали за один сезон

На днях «Зенит» объявил о переходе из «Краснодара» полузащитника Ильзата Ахметова. В футбольном обществе стали обсуждать вопрос, может ли Ахметов получить две медали за нынешний сезон, если на пьедестале окажутся и «Зенит», и «Краснодар».

В РПЛ сообщили «РБ Спорт» о том, что получить две медали Ахметов не может. Футболист по итогам сезона может быть награждён только за итоговое место того клуба, с которым он имеет действующий контракт. То есть за возможный успех «Краснодара» Ильзат медали не получит.

Добавим, что сейчас «Краснодар» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги первое место (38 очков), а «Зенит» - второе (36 очков).