Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 19-летнего полузащитника самарских «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова в московский «Локомотив».

- Когда игрок в провинциальной команде показывает более-менее качественную игру и получает предложение от клуба, который борется за призовые места, тем более от столичного, то, конечно, он рассматривает переход туда как повышение в классе. Если Салтыкову удастся закрепиться в «Локомотиве», это будет для него шаг вперёд в карьере. Будем смотреть, болеть за него, и дай бог, чтобы у него получилось там. Галактионов раньше был тренером молодёжки – он знает, как работать с молодыми ребятами и развивать их. Поэтому «Локомотив» и берёт молодёжь на перспективу, чтобы она прогрессировала и приносила результат. Кроме того, в «Локомотиве» есть и опытные ребята – тот же Дзюба. С ними Галактионов тоже умеет работать. Хорошо, когда в команде есть такой симбиоз молодости и опыта, – сказал Селин.

Контракт Салтыкова с «Локомотивом» рассчитан до 2028 года. Остаток нынешнего сезона Никита доиграет в «Локомотиве» на правах аренды.