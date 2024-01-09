Агент Ахметова рассказал подробности перехода игрока в «Зенит»

Во вторник полузащитник Ильзат Ахметов официально сменил «Краснодар» на питерский «Зенит». Официальный представитель Ильзата Ираклий Гегечкори объяснил, как на самом деле произошёл трансфер.

Ранее в соцсетях «Краснодара» было сказано, что игрок активировал опцию в контракте и расторг его. А в «Зените» заявили, что клубы договорились о трансфере.

«Клубы обо всем договорились, был совершен трансфер. Ильзат не расторгал контракт с «Краснодаром», - цитирует Гегечкори портал Sport24.

Напомни, что в итоге Ахметов подписал с клубом из Санкт-Петербурга контракт до конца сезона-2025/26. В контракте есть опция автоматического продления ещё на год.