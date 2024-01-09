Тедеско высказал мнение о скандале Абаскаля и Бериши

Главный тренер национальной сборной Бельгии Доменико Тедеско в разговоре с журналистами высказал мнение о скандальном инциденте между полузащитником грозненского «Ахмата» Бернардом Беришей и главным тренером московского «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«С моей точки зрения, такое поведение со стороны футболиста недопустимо. Как тренер я был удивлен, что игрок пробежал настолько близко... Он же мог задеть Абаскаля», - передает слова немецкого тренера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Бериша во время матча 17-го тура чемпионата России ворвался в техническую зону «Спартака» и с двух ног выпрыгнул в сторону главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля. Испанец оттолкнул игрока, за что получил красную карточку.