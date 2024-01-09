В «Зените» высказались о трансфере Нино

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о переходе защитника Нино.

Специалист отметил, что «сине-бело-голубые» давно следили за бразильцем, ведь команде нужен был игрок, который обладает характеристиками лидера защитной линии.

«Нино имеет большой опыт и находится в прекрасном возрасте. Мы искали более опытного защитника, чем Роберт Ренан, которому требовалось больше тренироваться. Нам нужен уверенный лидер на поле», - приводит слова Оливейры Lance.

Как сообщают СМИ, сумма трансфера составила пять миллионов евро. Контракт подписан до 30 июня 2028 года.