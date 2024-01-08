Гранат рассказал, с чем связан прогресс Тюкавина

Экс-полузащитник национальной команды России Владимир Гранат высказался об игре нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Можно ли прогресс Тюкавина связать с приходом Смолова? Однозначно! У Тюкавина конкуренция с одним из лучших нападающих нашего чемпионата. Видно влияние Фёдора», - передает слова Владимира Legalbet.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Тюкавин провел 18 матчей. 21-летний форвард записал на свой счет восемь забитых мячей и пять голевых передач.

После 18 туров чемпионата страны «бело-голубые» набрали 32 очка и занимают третье место в турнирной таблице.