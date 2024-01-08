От 11 тысяч рублей до полумиллиона: Каков прожиточный минимум футболистов РПЛ

Недавно боснийский защитник «Ахмата» Ясмин Челикович заявил, что в России можно прекрасно прожить и на 300 тысяч рублей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, каких сумм в месяц хватает или хватало бы другим нынешним или бывшим футболистам РПЛ, ориентируясь на их собственные слова.

Смолов, Зиньковский, Челикович, Сарвели

Челикович заявил о 300 тысячах, когда ему в пример привели то, что Фёдору Смолову требуется полмиллиона. Нападающий «Динамо» говорил, что ему для жизни в Москве хватит и 300-400 тысяч рублей в месяц. Это если без больших трат – только на еду без сверхдорогих походов в ресторан, на бензин и на лёгкий шопинг.

Ровно в два раза меньше обозначил свои потребности по месячным тратам Антон Зиньковский. В 150-200 тысяч рублей. Туда, помимо еды и посещения ресторанов раз в неделю, была включена сумма, которую полузащитник «Спартака» перечисляет своим родителям.

Владислав Сарвели уверяет, что прожил бы на 50 тысяч рублей в месяц. Тратится он на еду и «на шмотки два-три раза в год». Получается, что Сарвели в 6-10 раз скромнее Смолова. Владислав ведь тоже в Москве живёт. А для Фёдора тема денег вообще явно в топе, иначе он бы не обозвал одного из подписчика в социальной сети «нищетой».

Кержаков, Захарян, Черданцев, Дркушич

В 2021 году Арсен Захарян утверждал, что ста тысяч в месяц ему хватает для комфорта, а через два года – уже нет. Из-за ипотеки. Ну и инфляция, конечно, есть. Комментатор Георгий Черданцев (не футболист, но всё же попал в наш список), получая в районе 600 – 800 тысяч рублей, говорил, что зарабатывает «до смешного мало», а со злополучной долларовой ипотекой он давно уже расплатился.

Александр Кержаков, тренируя «Томь», имел месячный бюджет в 200 тысяч рублей после выплаты алиментов. Стал покупать сыну одежду не хуже за полторы «штуки», а не за тридцатник. Раньше на обслуживание загородного дома, няню и водителя у Кержакова уходило 350-400 тысяч рублей, но больше двух миллионов в месяц он всё равно не тратил.

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич не смог определиться с точной минимальной суммой, которая нужна ему в месяц для покрытия трат. Ему вроде хватило бы тысячи евро – около сотни тысяч рублей. Хотя изначально Дркушич говорил о том, что ему хватит 50 тысяч рублей. В общем, чёткого ответа от Вани не дождались.

Нобоа, Адамов, Александров, Ходжаниязов

При этом жизнь в Сочи отнюдь не дешёвая, и зачастую цены там сопоставляются с московскими. Кристиан Нобоа вот не жалеет более полмиллиона рублей на ежемесячные траты. Ужаться в этом плане до 50 тысяч полузащитник «Сочи» оказался не готов, а вот до 75 тысяч считает теоретически возможным.

Денис Адамов, прошлым летом перешедший из «Сочи» в «Зенит», тратит в месяц более 500 тысяч рублей, но готов при необходимости сократить расходы в десять раз. Защитник «Пари НН» Виктор Александров дал большой разброс: он может прожить как на 200 тысяч, так и на 150, и на 100, и на меньшую сумму.

Полузащитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов полгода назад говорил, что в Тольятти полусотни тысяч рублей в месяц ему достаточно для удовлетворения базовых потребностей, а ста тысяч для этого слишком много. Цены в Тольятти, по оценке Ходжаниязова, на двадцать процентов ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

Егорычев, Кривцов, Дьяков

Хавбек екатеринбургского «Урала» Андрей Егорычев управился бы с 25-30 тысячами рублей. Но с оговорками. Это без расходов на жильё и питание, без прохождения каких-то курсов, без услуг психолога и нутрициолога. И не учитывая необходимость обновления бутс – Егорычев отдельно отметил, что новая футбольная обувь стоит под 20 тысяч.

Меньше прожиточного минимума потребовалось бы Никите Кривцову из «Краснодара» при условиях, что он питался бы на базе, не платил бы за машину, за бензин и ещё за что-то. Как раз столько Кривцов получал в «Краснодаре-2» пару с небольшим лет назад. Хотя за два последних года инфляция в России по официальным данным составила около 20%.

В 2020 году, когда осуждалось снижение зарплат футболистам РПЛ из-за коронавирусного перерыва, Виталий Дьяков объяснял, как сам столкнулся со снижением доходов на спаде своей карьеры. Дьяков сказал, что может прожить и на 300 тысяч, хотя раньше можно было привыкнуть и к 7 миллионам. Виталий отметил, что главное «не быть дурачком и не просадить все бабки».

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Соловьёв, Федос, Садыгов

Подававший кучу надежд Иван Соловьёв в 2013 году отправился в «Зенит» за значительным повышением зарплаты, но случилась какая-то мутная история с агентом. До этого в «Динамо» у Соловьёва была зарплата в районе 30-35 тысяч рублей в месяц. Иван говорил, что таких денег в Москве ни одному мужчине не хватит. И разве он не был прав?

Немного Медиафутбола в статью. Федос из «Амкала» высчитал, что в месяц у него уходит 360 тысяч рублей. Из них 75 – на аренду квартиры и коммунальные платежи, 150 – на ресторан на двоих. А Илья Садыгов из «Химок» считает, что в Москве должно хватать 200 тысяч в месяц, но и на сотку можно прожить спокойно, если не покупать дорогое и не транжирить.

Использованы материалы: РБ Спорт, Sport24, Чемпионат.com, Матч ТВ, Спорт-Экспресс, Советский спорт, YouTube-каналы «Коммент.Шоу», «Sports Интервью», Нобеля Арустамяна и Эдамса.

Кирилл Иванцов