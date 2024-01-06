​Агент Мусы – о возможном трансфере в клуб РПЛ: «Пока нет никакого прогресса»

Агент Милан Мартинович, клиентом которого является нападающий «Бенфики» Петар Муса, ответил на вопрос о будущем игрока.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Муса является трансферной целью московского «Спартака».

«На данный момент нет ничего официального по Петару. И пока нет никакого прогресса в плане перехода в Россию», - цитирует Мартиновича «РБ Спорт».

Петар Муса оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 8 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 25-летний хорват провёл за «Бенфику» 21 матч, в которых забил пять голов и отдал два результативных паса на партнёров.