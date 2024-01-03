​Раскрыта трансферная цель «Спартака»

Нападающий «Бенфики» Петар Муса является трансферной целью «Спартака». Как сообщает в социальных сетях журналист Фабио Алейшо, в ближайшие дни московский клуб сделает официальное предложение по трансферу 25-летнего футболиста.

В сезоне 2023/2024 Муса провёл за «Бенфику» 21 матч. В них нападающий записал на свой счёт пять голов и два результативных паса на партнёров.

В марте прошлого года Петар Муса дебютировал за сборную Хорватии. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 8 миллионов евро.

Стоит сказать, что спортивным директором «Спартака» недавно стал Томас Амарал, который ранее работал в «Бенфике» ведущим скаутом.