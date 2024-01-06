Агент не исключил уход Дркушича из «Сочи»

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Есть серьезный интерес из этих стран. Каждое трансферное окно есть вероятность, что любой игрок может сменить клуб. Это касается и Вани, если у него будет хороший вариант, как летом», — цитирует агента портал «РБ Спорт».

Словенский футболист выступает за «Сочи» с января 2022 года. В нынешней кампании на счету 24-летнего Дркушича два забитых гола в 13 играх Российской премьер-лиги.

Контракт защитника с южанами рассчитан до середины 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в три миллиона евро.