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«Пари НН» покинул нападающий официально

02 Января 2024 • 11:11 Комментировать

Форвард «Пари НН» Русланбек Джиянов перебрался в «Навбахор». Об этом отрапортовала пресс-служба нижегородского клуба.

«Успехов в новом клубе, Русланбек», - говорится в публикации «Пари НН».

Джиянов перешел в «Навбахор» на правах аренды до конца ноября 2024 года.

Русланбек провел всего один матч за «Пари НН» в текущем сезоне. Эксперты портала Transfrmarkt оценивают стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Джиянов – воспитанник футбольной академии «Пахтакора». До трансфера в Нижний Новгород полузащитник выступал за «Олимпик» (Узбекистан).

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