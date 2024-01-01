Агент Азмуна: «Я думаю, что российские клубы не забывают про Сердара»

Агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, который выступает в аренде в «Роме», Арманд Дурн высказался о возможном возвращении игрока сборной Ирана в Россию.

Агент отметил, что ему клиенту нравится в Риме, но безусловно ему хотелось бы получать больше игрового времени, но на данный момент, по его словам, к игроку нет интереса со стороны российских команд.

«По крайней мере, информация об этом пока не дошла до нас. Тем не менее, я думаю, что российские клубы не забывают про Сердара», - приводит слова Дурна «РБ Спорт».

В текущем сезоне Азмун принял участие в 13 играх Серии А и отметился одним забитым мячом.