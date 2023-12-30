«Балтика» продаст полузащитника «Акрону»

Калининградская «Балтика» продаст «Акрону» из Мелбет-Первой лиги 24-летнего игрока полузащиты Артура Галояна.

«Между футбольными клубами «Балтика» и «Акрон» достигнута договоренность о трансфере Артура Галояна. Клуб из Тольятти выкупает права на футболиста», - пишет пресс-служба балтийцев.

Галоян присоединился к «Балтике» лишь летом 2023 года, в первой части футбольного сезона Артур провёл 23 матча за команду, в них он отметился двумя голевыми передачами.

«Акрон» после 20 туров первенства идёт на третьем месте с 35 баллами и является одним из кандидатов на выход в РПЛ.

«Балтика» замыкает турнирную таблицу РПЛ на 15-й строчке, в зоне вылета с 13 баллами, ниже только «Сочи».