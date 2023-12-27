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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренер «Зенита»: Надеюсь, что Клаудиньо останется в команде

27 Декабря 2023 • 11:20 Комментировать

Тренер «Зенита» Вильям Де Оливейра высказался о будущем полузащитника Клаудиньо в составе команды с берегов Невы.

Специалист отметил, что на данный момент не знает о возможном уходе иголка в «Интернасьонал», ведь сейчас лучший игрок Российской премьер-лиги прошлого сезона находится в отпуске.

«Не знаю о его мыслях. Надеюсь, он останется в команде и никаких лишних слухов вокруг него не будет», - приводит слова Оливейры «Чемпионат».

Контракт 26-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне Клаудиньо принял участие в 25 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артур Вильям де Оливейра Клаудиньо ещё теги
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