Тренер «Зенита»: Надеюсь, что Клаудиньо останется в команде

Тренер «Зенита» Вильям Де Оливейра высказался о будущем полузащитника Клаудиньо в составе команды с берегов Невы.

Специалист отметил, что на данный момент не знает о возможном уходе иголка в «Интернасьонал», ведь сейчас лучший игрок Российской премьер-лиги прошлого сезона находится в отпуске.

«Не знаю о его мыслях. Надеюсь, он останется в команде и никаких лишних слухов вокруг него не будет», - приводит слова Оливейры «Чемпионат».

Контракт 26-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне Клаудиньо принял участие в 25 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.