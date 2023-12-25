Смолов назвал «нищетой» подписчика

Центрфорвард столичного «Динамо» Фёдор Смолов поссорился в социальных сетях с подписчиком. Нападающий назвал болельщика «нищетой».

«Где кубок, клоунито», - написал подписчик, обращаясь к Смолову.

«У меня их два, нищета, а твои где?» - ответил Фёдор.

В сезоне-2023/2024 Смолов провел 21 поединок за «Динамо» во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и четыре голевые передачи.

После 18 туров чемпионата России «бело-голубые» набрали 32 балла и располагаются на третьем месте в турнирной таблице. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.