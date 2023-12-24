«Спартак» выбрал новую трансферную цель

«Спартак» определился с новой трансферной целью. Как стало известно журналистам Lequipe, в поле зрения «красно-белых» попал защитник Эндрю Гравильон, правами на которого владеет турецкий «Адана Демирспор».

Московский клуб начал переговоры и предпринимает шаги, чтобы подписать игрока в зимнее трансферное окно.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Гравильону со стороны другого российского клуба – «Динамо».

В текущем сезоне чемпионата Турции защитник провел 13 поединков, в которых отметился одним забитым мячом. Трансферная стоимость Эндрю оценивается в 4,7 миллиона евро.