Игрок «Бунёдкора» Улмасалиев стал свободным агентом - он интересен ЦСКА

Пресс-служба «Бунёдкора» высказалась касательно возможного трансфера защитника Авазбека Улмасалиева в московский ЦСКА.

«Об интересе ЦСКА к защитнику нам ничего неизвестно. На данный момент ситуация складывается так, что контракт Улмасалиева с «Бунедкором» закончился. Он свободный агент», - передает слова представителей клуба «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в нынешнем сезоне 23-летний футболист сыграл за команду из Ташкента 28 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 400 тысяч евро.