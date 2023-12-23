Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Бунёдкора» Улмасалиев стал свободным агентом - он интересен ЦСКА

23 Декабря 2023 • 11:54 Комментировать

Пресс-служба «Бунёдкора» высказалась касательно возможного трансфера защитника Авазбека Улмасалиева в московский ЦСКА.

«Об интересе ЦСКА к защитнику нам ничего неизвестно. На данный момент ситуация складывается так, что контракт Улмасалиева с «Бунедкором» закончился. Он свободный агент», - передает слова представителей клуба «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в нынешнем сезоне 23-летний футболист сыграл за команду из Ташкента 28 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 400 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бунедкор трансферы футбола - зима 2024 Авазбек Улмасалиев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Декабря
12:16 · Россия. Премьер-лига
Дюков высказался о возможном выходе Федуна из исполкома РФС
12:11 · Россия. Премьер-лига
Марадишвили стал игроком «Пари НН» официально
11:59 · Россия. Премьер-лига
Экс-главный скаут «Бенфики» - об Амарале в «Спартаке»: «В Португалии все удивлены»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Бунёдкора» Улмасалиев стал свободным агентом - он интересен ЦСКА
11:44 · Россия. Премьер-лига
Журналист: «Спартак» - большой шаг вперёд для Амарала»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Пари НН» Зе Турбо поедет на Кубок Африки
11:05 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатит за Кастаньо
10:58 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Факела» Максимов: «Первую часть сезона оцениваю позитивно»
09:57 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев не покинет ЦСКА этой зимой
09:32 · Россия. Премьер-лига
Семшов объяснил трансфер Мусаева в ЦСКА
09:26 · Россия. Премьер-лига
Тихонов - об Амарале: «Главное, чтобы он не вёл себя аморально в «Спартаке»
22 Декабря
23:22 · Россия. Премьер-лига
Лесового ждут в Израиле
22:51 · Россия. Премьер-лига
Масалитин - об Амарале в «Спартаке»: «Такие должности в российских клубах должны занимать отечественные специалисты»
22:36 · Россия. Премьер-лига
Стали известны условия контракта Амарала со «Спартаком» эксклюзив
21:41 · Россия. Премьер-лига
Тихонов — о перегруженном календаре: «Тебе футбол надоедает так, что ты не хочешь в него играть»
Все новости
Рекомендуем