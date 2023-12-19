Белозёров: «Ощущение, что у Сапогова немного «двинулся шифер»

Экс-защитник нижегородской «Волги» Александр Белозёров вспомнил своего знаменитого бывшего одноклубника Алексея Сапогова. Будучи форвардом Сапогов показывал неплохие результаты именно в рядах волжан, однако после его карьера пошла по наклонной. Белозёров предположил, почему такое могло случиться.

«Ощущение, что у него двинулся шифер, когда он прочёл книгу Робина Шарма «Монах, который продал свой «Феррари». Наверное, слишком буквально воспринял текст. Ударился в псевдодуховность и стал творить непонятные вещи», - говорит Белозёров Sport24.

Официально завершил профессиональную карьеру Сапогов в 2016 году, однако за свой последний профессиональный клуб, «Спартак» из Юрмалы он выступал в 2014 году.