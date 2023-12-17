«Пари НН» рассматривает вариант с покупкой атакующего полузащитника владикавказской «Алании» Валерия Царукяна, об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, нижегородская команда официальное предложение о покупке игрока за чуть более 20 миллионов рублей.

Контракт 22-летнего футболиста с «Аланией» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч евро.

В текущем сезоне Цурукян принял участие в 20 играх Первой лиги, в которых смог отметиться одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.