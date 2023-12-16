Президент «Адана Демирспор»: «Зенит» настроен серьёзно по трансферу Сары»

Мурат Санджак, занимающий пост президента турецкого клуба «Адана Демирспор», отреагировал на новость об интересе петербургского «Зенита» к нападающему Юсуфу Сары.

«У нас есть предложение по трансферу Юсуфа. Им интересуются в России, Италии и Франции. «Зенит» настроен достаточно серьезно. Если нас устроит предложение, то мы отпустим игрока. Если Юсуф захочет уйти, то не нужно стараться удержать его», - передает слова руководителя NTV.

Сары в нынешнем сезоне принял участие в 19 поединках за «Адана Демирспор». Нападающий отметился двумя забитыми мячами и семью результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.