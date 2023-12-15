Агент Кайо рассказал о состоянии защитника

Агент защитника «Краснодара» Кайо Нето Хеновес рассказал о состоянии своего клиента, который продолжает восстановление после операции на плечевом суставе.

Агент отметил, что бразилец продолжает восстанавливаться, и на данный момент у него все хорошо.

«Сейчас он остался в Краснодаре, он не поехал в отпуск. Кайо готовится к зимним сборам», - приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

Напомним, что 28-летний футболиста получил повреждение в матче шестого тура Российской премьер-лиги против воронежского «Факела».

В текущем сезоне Кайо принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.