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«Краснодар» летом хотел взять форварда из чемпионата Китая слухи

15 Декабря 2023 • 12:24 Комментировать

«Краснодар» в летнее трансферное окно планировал подписать нападающего Кризана, который выступает за китайский клуб «Шаньдун», об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, российский клуб предложил за бразильца один миллион евро, но вторая сторона хотела в четыре раза больше.

Контракт 27-летнего футболиста с «Шаньдунем» рассчитан до 31 декабря следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Кризан принял участие в 33 играх во всех турнирах, в которых отметился 23 забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Шаньдун Тайшань Кризан ещё теги
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