«Краснодар» в летнее трансферное окно планировал подписать нападающего Кризана, который выступает за китайский клуб «Шаньдун», об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, российский клуб предложил за бразильца один миллион евро, но вторая сторона хотела в четыре раза больше.

Контракт 27-летнего футболиста с «Шаньдунем» рассчитан до 31 декабря следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Кризан принял участие в 33 играх во всех турнирах, в которых отметился 23 забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде.