Казаев близок к уходу из «Балтики», у него есть два варианта

Полузащитник калининградской «Балтики» Ян Казаев близок к тому, чтобы сменить клубную прописку. Об этом рапортует журналист Сергей Ильёв.

По информации Ильёва, на опытного 32-летнего игрока не рассчитывает главный тренер балтийцев Сергей Игнашевич. Поэтому он и не включил Яна в заявку на недавние официальные матчи «Балтики».

Предметный интерес к Казаеву есть от двух клубов Мелбет-Первой лиги – это столичное «Торпедо» и «СКА-Хабаровск». Притом, «чёрно-белые» видят Казаева в качестве опорного полузащитника, отмечает Ильёв.

В текущем сезоне Казаев провёл за «Балтику» всего девять матчей в РПЛ, в которых не отличился голевыми действиями.