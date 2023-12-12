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Казаев близок к уходу из «Балтики», у него есть два варианта

12 Декабря 2023 • 18:22 Комментировать

Полузащитник калининградской «Балтики» Ян Казаев близок к тому, чтобы сменить клубную прописку. Об этом рапортует журналист Сергей Ильёв.

По информации Ильёва, на опытного 32-летнего игрока не рассчитывает главный тренер балтийцев Сергей Игнашевич. Поэтому он и не включил Яна в заявку на недавние официальные матчи «Балтики».

Предметный интерес к Казаеву есть от двух клубов Мелбет-Первой лиги – это столичное «Торпедо» и «СКА-Хабаровск». Притом, «чёрно-белые» видят Казаева в качестве опорного полузащитника, отмечает Ильёв.

В текущем сезоне Казаев провёл за «Балтику» всего девять матчей в РПЛ, в которых не отличился голевыми действиями.

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