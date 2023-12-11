Мурат Санджак, президент турецкого клуба «Адана Демирспор» специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на новость о том, что московское «Динамо» заинтересовалось защитником команды Эндрю Гравильоном.

«Не важно, обращалось к нам «Динамо» или нет, мы все равно не собираемся расставаться с Эндрю», - коротко и ясно ответил Санджак нашему корреспонденту.

Ранее нашему сетевому изданию на эту тему высказался агент игрока обороны национальной сборной Гваделупы.

Эндрю Гравильону 25 лет, он является защитником клуба из Аданы с текущего календарного года. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость игрока - 4,3 млн евро.