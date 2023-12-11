Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент подтвердил информацию об интересе «Динамо» к Гравильону эксклюзив

11 Декабря 2023 • 15:35 Комментировать
Адана Демирспор
...
Истанбулспор
15.12 20:00

Мохаммад Амар, агент защитника клуба «Адана Демирспор» Эндрю Гравильона, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подтвердил информацию об интересе «Динамо» к своему клиенту.

Ранее о возможном переходе Гравильона в московский клуб сообщал RMC Sport.

«Да, действительно «Динамо» заинтересовано в моём клиенте», — заявил Амар.

В текущем сезоне 25-летний Гравильон провёл в футболке турецкого клуба 18 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Отметим, что также защитник успел поиграть в Италии и Франции. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Гваделупы в 4,3 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Адана Демирспор трансферы футбола - зима 2024 Эндрю Гравильон Мохаммад Амар ещё теги

Новости по матчу

Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АДАНА ДЕМИРСПОР ИСТАНБУЛСПОР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 11 Декабря
16:19 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «Раздевалка «Спартака» многое потеряет, если Джикия уйдёт»
16:19 · Россия. Премьер-лига
​В «Сочи» оценили результаты команды в первой части сезона
16:05 · Россия. Премьер-лига
Ташуев рассказал, за счёт чего смог преобразиться «Факел»
15:57 · Россия. Премьер-лига
​Маричаль пропустит часть сборов «Динамо» из-за вызова в олимпийскую сборную Уругвая
15:51 · Россия. Премьер-лига
​Барриос не покинет «Зенит» зимой – агент
15:51 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов оценил результаты «Рубина»
15:35 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил информацию об интересе «Динамо» к Гравильону эксклюзив
15:29 · Россия. Премьер-лига
​В «Факеле» оценили результаты команды
15:25 · Россия. Премьер-лига
​«Факел» планирует усиление состава на зиму
15:21 · Россия. Премьер-лига
Попов: «Акинфеев сам привёз гол в матче с «Краснодаром»
15:20 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» поедет на сборы 22 января
15:14 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Пари НН» поставил оценку команде
15:08 · Россия. Премьер-лига
Даев: «Убеждён, что «Краснодару» по силам навязать борьбу «Зениту»
14:58 · Россия. Премьер-лига
​Сметанин считает, что судьи настроены против «Динамо»
14:48 · Россия. Премьер-лига
Титов назвал Бонгонда и Рябчука главными разочарованиями в составе «Спартака»
Все новости
Рекомендуем