Мохаммад Амар, агент защитника клуба «Адана Демирспор» Эндрю Гравильона, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подтвердил информацию об интересе «Динамо» к своему клиенту.

Ранее о возможном переходе Гравильона в московский клуб сообщал RMC Sport.

«Да, действительно «Динамо» заинтересовано в моём клиенте», — заявил Амар.

В текущем сезоне 25-летний Гравильон провёл в футболке турецкого клуба 18 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Отметим, что также защитник успел поиграть в Италии и Франции. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Гваделупы в 4,3 миллиона евро.