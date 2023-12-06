Озбилиз: «Самый запоминающийся период в карьере — время в России»

Бывший полузащитник сборной Армении Араз Озбилиз назвал самый памятный момент в профессиональной карьере после её завершения.

«Самый запоминающийся период в карьере — время в России. Тогда я перешёл из «Аякса» в российскую лигу. Произошла полная смена всего — язык, культура. Для меня всё было новым», — рассказал экс-футболист в интервью «Чемпионату».

Армянин заявил, что его первые сезоны в составах «Кубани» и «Спартака» получились отличными, отметив также нестабильность «красно-белых» в тот период.

В России Озбилиз выступал с 2012 по 2015 год, проведя первый сезон в «Кубани», а следующие два — в Москве.