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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смолов: «Нынешний сезон РПЛ - самый конкурентный за пять лет»

06 Декабря 2023 • 12:19 Комментировать

Форвард московского «Динамо» Фёдор Смолов в разговоре с представителями СМИ высказался о борьбе в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Этот сезон - самый конкурентный за последние 5 лет. Об этом говорит и то, что еще четыре тура назад разница между третьим и десятым местом была буквально два очка», - передает слова нападающего «РБ Спорт».

По итогам 17 туров чемпионата России команда Марцела Лички набрала 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре балла. В последнем матче перед зимней паузой «бело-голубые» встретятся с воронежским «Факелом».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов
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