Смолов высказался о шансах «Динамо» стать чемпионом

Центрфорвард московского «Динамо» Фёдор Смолов поделился мыслями о шансах своей команды побороться за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Мы идем от игры к игре. Нет смысла ориентироваться на «Зенит». Надо на себя смотреть, держать темп», - приводит слова нападающего «РБ Спорт».

Напомним, что «Динамо» в нынешнем сезоне одержало две победы над петербургским клубом.

По итогам 17 туров чемпионата России подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице. В следующем поединке РПЛ столичному коллективу будет противостоять воронежский «Факел».