Поющий Карпин, тащащий Максименко и «битва с настоящим злом»: Клубы троллят и насмехаются друг над другом

Подколоть своего конкурента или пропиариться на имени великого клуба – да запросто. СММ-отделы футбольных команд не отказывают себе в таких развлечениях. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» показывает, как это бывает.

Кубковый матч с «Краснодаром» в июле нынешнего года «Спартак» анонсировал коллажем с Русланом Литвиновым и постером культового фильма «Барби». В «Ростове» потроллили «Спартак» по поводу «промо у мальчиков». И тут же донской клуб выложил «промо у мужчин» в стилистике «Бандитского Петербурга» в преддверии своего матча с «Зенитом».

Суперкубок России 2022 года был окутан скандалом из-за места проведения матча. «Спартак» не устраивало, что он должен был играть с «Зенитом» на «Газпром Арене». Ходили слухи о бойкоте, но встреча всё же состоялась. «Спартак» готовился к этому матчу как к «битве с настоящим злом в его логове» в духе «Очень странных дел».

«Спартак» в марте 2019 года перед матчем чемпионата России в «Зенитом» показал сёрфера, катающегося в футболке «красно-белых» по Москве-реке. Видеоролик назывался: «На каждую волну найдётся свой покоритель». У «Зенита» в то время шла медийная кампания «Идёт волна». Итог матча – 1:1.

«Сочи», весной прошлого года разгромив на выезде московское «Динамо» и взяв серебряные медали РПЛ, выложил путеводитель для «бело-голубых» с десятью достопримечательностями Сочи, первые буквы которых составили фразу «Спс за серебро».

«Локомотив» перед дерби с «Динамо» в октябре текущего года пообещал «жёсткое дзюбалити» в формате «Мортал Комбат». Получилось 0:0.

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Летом 2022 года «Спартаку» не давала покоя «Барселона» с её финансовыми трудностями. Приобретя Кейта Бальде, «красно-белые» задались в соцсетях вопросом: «Зарегистрировали новичка без всяких проблем. Завидуешь, «Барселона»?». Дело в том, что каталонский клуб долго не мог зарегистрировать Жюля Кунде. А за месяц до этого «Спартак» после подписания «Барселоной» Роберта Левандовски показал «наше лицо, когда «Барселона» хочет купить Мозеса за виртуальные деньги платежами, структурированными до 2438 года».

В феврале нынешнего года мадридский «Реал» проиграл «Мальорке», и «Барселона» порадовалась этому через призму улыбающегося Хави.

В августе 2017 года «Реал» стал победителем Суперкубка УЕФА, обыграв «Манчестер Юнайтед» 2:1. При чём тут «Зенит? А при том, что «сине-бело-голубые» в Суперкубке Европы-2008 зачехлили «красных дьяволов» с таким же счётом. Поэтому зенитовцы похвалили манкунианцев на правах опытных товарищей.

В сентябре 2020 года «Химки» проиграли в чемпионате России «Краснодару» 2:7 и умудрились найти в этом положительный нюанс. «Ливерпуль» ведь чуть позже был разгромлен в АПЛ «Астон Виллой» с таким же счётом.

«Спартак» тоже подколол тогда «Ливерпуль» – а заодно и «Манчестер Юнайтед», получивший 1:6 от «Тоттенхэма». «Дорогие болельщики «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», если вы забыли, как вратари делают сэйвы, то посмотрите, что наш Александр Максименко сделал вчера в матче с «Зенитом». С уважением, «Спартак», – написала пресс-служба «красно-белых» после ничейного результата 1:1 с питерцами и прикрепила видео со спасениями Максименко.

Готовясь как-то к домашнему матчу с «Рубином», «Ростов» представил Валерия Карпина в образе металлиста-мотиватора и выразил уверенность, что «покажет, кто в РПЛ настоящие рокеры». Отсылка была к возглавлявшему тогда «Рубин» Роману Шаронову.

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В казанской команде заметили, что Валерий Георгиевич ассоциируется больше не с роком, а с лирическими балладами. И залили старое видео, где Карпин поёт лирическую балладу на испанском языке.

«Краснодар» весной 2021 года находился в глубоком кризисе и проигрывал кому ни попадя – в том числе дома «Ахмату» со счётом 0:5. Уже после того матча «быки» по ошибке выложили фото со своей разминки с подписью: «Через 10 минут начнём». «Спартак» решил пожелать «быкам» удачи и выразил надежду, что «чёрно-зелёные» теперь уже не проиграют с разницей в пять мячей.

ЦСКА, празднуя 108-летие, продемонстрировал эти цифры, составленные из фамилий известных футболистов «красно-синих». «Рубину» показалось, что «армейцы» сделали плагиат, поскольку казанский клуб ранее таким же способом презентовал свой 60-летний юбилей.

Но оказалось наоборот – это «Рубин» перенял такую идею у ЦСКА. Или же так совпало. «Красно-синие» предъявили доказательство, что подобным образом они обозначали и своё 104-летие. «Рубин» в ответ опубликовал примирительную гифку с котом.

Летом 2017 года по ходу предсезонной подготовки мюнхенская «Бавария» проиграла «Милану» и миланскому «Интеру». «Герта» решила на этом фоне поднять свои котировки – поместила фотографию со счётом 9:0 на табло и с посланием: «Смотри, дорогая «Бавария». Вот так нужно выигрывать у итальянской команды в предсезонной подготовке».

«Актобе» в 2021 году обыграл анонс матча с «Кайратом» через популярный в то время сериал «Игра кальмара».

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В 2018 году «Лидс» представил новую эмблему, на которой изображён силуэт человека с кулаком у груди. «Зенит» счёл это за «камень» и показал свою эрзац-эмблему с «ножницами», а «КАМАЗ» из Набережных Челнов – с «бумагой».

«Спартак» без королевы в поту геймера и незабвенная цитата Слуцкого: Клубы не устают подкалывать друг друга

Кирилл Иванцов