«Спартак» без королевы в поту геймера и незабвенная цитата Слуцкого: Клубы не устают подкалывать друг друга

В современном футболе без медиа никуда – и речь отнюдь не только о медиафутболе. Команды соперничают не только на поле, но в интернете, подшучивая над своими оппонентами. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» смотрит, как у них это получается.

«Зенит» не стал скрывать свою радость в минувшее воскресенье, порадовавшись чужому поражению. «Краснодар» проиграл «Уралу», а «Зенит» остался на первом месте и разразился смеющимся эмодзи.

В адрес самого «Зенита» прилетела подколка от «Динамо». «Бело-голубые», которые 29 ноября встретятся с «сине-бело-голубыми» в Кубке России, сравнили «Зенит» с тонущим ребёнком, а себя – с купающимся в лучах славы.

Петербургский клуб в ответ опубликовал стикерпак под названием «Вы опустились на дно» с цифрами 2, 4, 5, 8 и иконкой жемчужины. Скорее всего, это намёк на конспирологический «маяковский счётчик», показывающий, сколько ещё раз якобы должно проиграть «Динамо», чтобы стать чемпионом России. То есть 2458 раз.

ЦСКА любит подшучивать над своим главным конкурентом «Спартаком». Когда Александр Соболев был отстранён от участия в тренировках «красно-белых» за пропуск завтрака, «красно-синие» огласили мудрость, что «хороший завтрак – залог успешной тренировки».

В мае 2021 года «Спартак» обнародовал видео со своим известным болельщиком шахматистом Яном Непомнящим под названием: «Партия началась!». В комментариях под видео появился пост от ЦСКА со словами «Жаль, что без Королевы». Перед этим из совета директоров «Спартака» как раз вышла Зарема Салихова, несогласная с назначением главным тренером «красно-белых» Руя Витории.

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Летом текущего года «Спартак» презентовал свою третью красно-чёрную форму роликом, где главную роль исполнил актёр, ранее снявшийся в новогоднем видео ЦСКА. «Армейцы» поставили себе в заслугу, что их корпоративы посещают даже такие люди.

Ну а в январе прошлого года сам «Спартак» не удержался от того, чтобы упрекнуть ЦСКА скандальной историей с Языджи и «Наташами, которых много в России». «Красно-белые» выложили коллаж из фотографий радостного и грустного Хлусевича с подписью: «Обычный хороший день / Наткнулся на социальную сеть одной московской команды».

После выигрыша Кубка России в мае 2022 года «Спартак» выложил своё командное фото с трофеем и указанием: «Вы хотите так же!». Это было адресовано московскому «Динамо», который до финального матча опубликовал видео со своей победой в Кубке 1995 года и подписью: «Я хочу так же».

Разгромив «Спартак» в октябре текущего года 3:0, «Динамо» представило своего соперника как геймера с потным лицом, проигравшего драку в игре Mortal Combat.

Полтора года назад «Локомотив» перед матчем с «Рубином» снял видео, на котором болельщики сдают телевизор марки «Рубин» в утиль со словами: «Что-то этот «Рубин» в этом сезоне совсем ничего не показывает». А потом на вырученные деньги покупают билеты на футбол: «Хоть какая-то польза от этого «Рубина». В реальности «Локомотив» выиграл 1:0.

«Рубин» в том сезоне вылетел из Премьер-лиги и остро реагировал на некоторые моменты. Ещё до «Локомотива» у казанского клуба в соцсетях случилась перепалка со «Спартаком». Они сыграли 1:1, а Соболев в послематчевом интервью посетовал, что «тяжело вскрывать, когда десять человек стоят в своей штрафной». Пиарщиков «Рубина» это задело, и они перезалили данное видео, наложив на речь Соболева звуки, издаваемые дельфинами.

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«Спартак» в долгу не остался и напомнил о коронной фразе Слуцкого.

«Рубин» в ответ показал, как Слуцкий и Яровинский смеются над интервью Соболева.

«Краснодар» в начале весны 2017 года анонсировал домашний матч со «Спартаком» плакатами: «Будет мясорубка». Сыграли 2:2.

За полгода до того «Краснодар» встретил гостей из соседнего региона билбордами, гласившими: «Ждём автобус из Ростова». Намёк был на закрытую игру команды Бердыева. Итог – 2:1 в пользу «быков».

Кирилл Иванцов