Форвард московского «Динамо» Фёдор Смолов сделал своей жене Карине Грачёвой роскошный подарок – он подарил ей автомобиль Porsche. Подарком Грачёва уже успела похвастаться в соцсетях, фотографиями делится телеграм-канал «Закулисье спорта».

Напомним, что совсем недавно в ноябре Фёдор стал счастливым отцом – у него родилась дочь.

33-летний нападающий выступает за динамовцев с зимы 2022 года, с «бело-голубыми» Фёдор связан контрактом до окончания текущего футбольного сезона. В активе нападающего в рамках сезона четыре гола и четыре голевые передачи в 19 сыгранных во всех турнирах матчах.