Красич назвал лучших футболистов, с которыми играл в ЦСКА

Экс-полузащитник московского ЦСКА Милош Красич перечислил лучших футболистов, с которыми поиграл в «армейском» клубе.

«Лучший футболист, с кем я играл в ЦСКА? Было много хороших. Вратарь, конечно, Акинфеев. Из защиты выделю Игнашевича. Из полузащитников - Жирков. А лучший нападающий - Вагнер Лав», - поведал серб в интервью журналисту Sport24.

Напомним, что Милош защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2010 год. В чемпионате России Красич провел 150 поединков за «армейцев», в которых отметился 26 забитыми мячами. Вместе с московским клубом он дважды становился чемпионом РПЛ и четырежды выигрывал Кубок России.