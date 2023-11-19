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Красич: «Пятое место для ЦСКА - это плохо, надеюсь, «армейцы» возьмут медали» эксклюзив

19 Ноября 2023 • 20:07 Комментировать

Экс-игрок ЦСКА Милош Красич в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил итоги первого круга для «армейцев» и медальные перспективы.

- Как у вас дела? Чем занимаетесь?

- Живу сейчас в Сербии. Занимаюсь детьми. У меня три ребенка: 7, 9 и 13 лет. Жена пока не работает, и я отдыхаю после карьеры. Но скоро планирую вернуться к работе. У меня хорошие отношения с командой «Воеводины» из Нови-Сада. Так что, надеюсь, буду работать в этом клубе.

- Матчи ЦСКА удается посмотреть?

- Да. Стараюсь следить за игрой команды, за результатами.

- «Армейцы» находятся на пятом месте после первого круга. Как оцениваете такой результат?

- Для ЦСКА пятое место – это плохо. Мы же знаем, какие высокие амбиции у клуба. Я надеюсь, что «армейцы» в итоге возьмут какие-то медали.

- У «Краснодара» и «Зенита» уже есть небольшой отрыв. По силам их догнать?

- Конечно. Впереди весь второй круг, и шанс будет у каждой команды. В том числе и у ЦСКА.

- В этом сезоне у команды целая серия из ничьих. Чем это объясняете?

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- Тем, что соперники в этом сезоне хорошо играют. Стараются. Но я уверен, что ЦСКА качественно подготовится ко второму кругу сезона.

- Многие утверждают, что проблемы «армейцев» в короткой скамейке. Усиление необходимо зимой?

- Конечно. Хорошие футболисты никогда не помешают любому клубу.

- У ЦСКА много перспективной молодежи: Рядно, Лукин, Агапов, Тороп, но Федотов им мало доверяет. Это огорчает?

- Всегда должно быть два-три молодых игрока. Валерий Газзаев всегда любил такой подход и давал ребятам шансы. Я тоже считаю, что если игрок перспективный, ему нужно давать возможность проявить себя. Мне нравится Рядно. У него хорошая техника. Он всегда поможет в сложной ситуации.

- Все отмечают великолепную игру Аббоса Файзуллаева в этом сезоне. Как он вам?

- Хороший парень, недавно гол забил.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Милош Красич
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