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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Гбамен не планирует возвращаться в Россию

19 Ноября 2023 • 08:59 Комментировать

Агент Бернар Коллиньон высказался касательно будущего экс-полузащитника московского ЦСКА Жана-Филиппа Гбамена. Он подчеркнул, что трансфер в чемпионат России не обсуждается.

«Разговоров с российскими клубами о трансфере Гбамена нет, на данный момент речи о возвращении не идет», - приводит слова представителя футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что за «армейский» клуб 28-летний африканец провел 11 поединков в Российской премьер-лиге, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи. В настоящий момент Гбамен является игроком французского «Дюнкерка».

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Евро-Футбол.Ру,
Жан-Филипп Гбамен
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