Экс-игрок ЦСКА Гбамен не планирует возвращаться в Россию

Агент Бернар Коллиньон высказался касательно будущего экс-полузащитника московского ЦСКА Жана-Филиппа Гбамена. Он подчеркнул, что трансфер в чемпионат России не обсуждается.

«Разговоров с российскими клубами о трансфере Гбамена нет, на данный момент речи о возвращении не идет», - приводит слова представителя футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что за «армейский» клуб 28-летний африканец провел 11 поединков в Российской премьер-лиге, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи. В настоящий момент Гбамен является игроком французского «Дюнкерка».