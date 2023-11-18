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Деменко: «2Drots» не потерялись бы в РПЛ»

18 Ноября 2023 • 20:12 Комментировать

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результат матча между «Динамо» и командой из медиалиги «2Drots» (2:1).

«У «Динамо» есть проблемы. Для игроков, наверное, было сложновато настроиться на игру. А у «2Drots» прям была мотивация. Парни хотят проявить себя. Хочу сказать, что мне очень понравилась команда «2Drots». Ребята показали, что умеют играть в футбол, и показали уровень. И очень понравилось их отношение к игре, их борьба. Молодцы ребята.

От «Динамо» я ждал большего, более содержательной игры всё-таки. Если судить по этой игре, то можно сказать, что «2Drots» не потерялись бы в РПЛ. Но нужно понимать, что в чемпионате все по-другому. Там другая мотивация и другая подготовка. Но видно, что команда очень хорошо организована. И их уже нельзя называть любителями, они показывают неплохой футбол», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Максим Деменко 2DROTS ещё теги
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