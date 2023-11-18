​Тренер «Динамо» назвал матч с 2DROTS бесполезным

Член тренерского штаба «Динамо» Адесойе Ойеволе дал комментарий по поводу субботнего товарищеского матча команды против 2DROTS.

«Считаю, что матч против 2DROTS был бесполезным. Моё мнение о Медиалиге не поменялось – во дворе футбол интереснее», - цитирует Ойеволе Sport24.

Напомним, что «Динамо» обыграло 2DROTS со счётом 2:1.

Отметим, что «Динамо» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Марцела Лички на семь очков отстаёт от «Краснодара», который располагается на вершине.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 25 ноября – против ЦСКА.