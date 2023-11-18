​«Динамо» обыграло 2DROTS

В субботу вечером «Динамо» проводило товарищеский матч против команды 2DROTS из Медиалиги. Команда из Премьер-лиги одержала победу со счётом 2:1. В составе «бело-голубых» голами отметились Роберто Фернандес и Леон Зайдензаль.

Теперь «Динамо» будет готовиться к московскому дерби против ЦСКА, которое пройдёт через неделю – 25 ноября. Команды сыграют в рамках 16-го тура чемпионата России.

Отметим, что после первого круга «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на семь очков.