Красич поделился ожиданиями от ретро-матча между ЦСКА и «Локомотивом»

Бывший футболист московского ЦСКА Милош Красич поделился ожиданиями от предстоящего ретро-матча между «армейцами» и «Локомотивом».

Серб отметил, что участие в этом матче даст ему невероятные эмоции.

«Будет очень хороший матч, увижу старых друзей. Многих давно не видел — пообщаемся. Хорошо, что будет эта игра, — мы очень рады и счастливы. Спасибо РФС за организацию», - приводит слова Красича «Чемпионат».

Напомним, что эта встреча, которая посвящена «золотому матчу» 2002 года, состоится в воскресенье, 19 ноября, на «РЖД Арене». Свисток о начале поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени.