Максименко: «Спартак» бился 90 минут, отдали все силы»

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко пообщался с журналистами после поединка против воронежского «Факела» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. «Красно-белые» потерпели поражение со счетом 0:2.

«Моменты были. Можно было выжимать, но не получилось. Мы бились все 90 минут. Старались как могли. Все силы отдали. Но так получилось, что где-то «Факел» был понаглее и агрессивнее», - передает слова вратаря «Чемпионат».

После 13 сыгранных туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» смог улучшить свое положение и поднялся на 12-ю строчку.