Игрок «Пари НН» Каккоев: «Нам сказали быть не ниже 10-го места»

Игрок «Пари НН» Никита Каккоев поведал о задаче, которую руководство клуба поставило перед командой на нынешний сезон.

«Перед сезоном нам сказали быть как можно выше. Не ниже 10-го места. Никаких больше стыков. Надо оставаться в Премьер-Лиге напрямую, без них», - цитирует футболиста «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Никита провел 14 матчей во всех турнирах без голевых действий.

По итогам 12 туров Российской премьер-лиги нижегородский клуб набрал 17 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем матче «Пари НН» на домашнем стадионе примет «Сочи».