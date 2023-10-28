Воспитанник «Зенита» Каккоев: «Рассмотрел бы предложение «Спартака»

Воспитанник петербургского «Зенита» Никита Каккоев, ныне выступающий за «Пари НН», рассказал о том, готов ли он рассмотреть предложение от московского «Спартака».

«Рассмотрел бы вариант с переходом в «Спартак»? Провокационный вопрос. Думаю, что рассмотрел бы, а дальше бы решал, идти или нет. Это всё равно шаг вперёд», - цитирует полузащитника «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 24-летний хавбек провел десять поединков, в которых получил две желтые карточки. После 12 проведенных туров чемпионата страны нижегородский коллектив набрал 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.