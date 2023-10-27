Московский «Спартак» готов расстаться с защитником Леоном Классеном на определенных условиях.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» рассмотрят предложения по аренде 23-летнего игрока в том случае, если Томаш Тавареш успешно восстановится после повреждения. Тавареш летом получил травму колена в расположении молодёжной сборной Португалии.

Классен провел в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги две встречи, в которых отметился одной голевой передачей.

По итогам 12 туров чемпионата страны «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице.