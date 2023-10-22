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Кутепов забил впервые за пять с половиной лет

22 Октября 2023 • 14:42 Комментировать

Российский защитник Илья Кутепов впервые за пять с половиной лет карьеры забил гол. Это случилось в сегодняшнем матче его клуба, московского «Велеса» против «Чайки». Команды встречаются в рамках Второй лиги А, группы «золото».

Это случилось на 11-й минуте матча, защитник подкараулил на дальней штанге подачу с корнера и вонзил сильным ударом от перекладины сферу в ворота гостей.

В последний раз Кутепов отличался ещё до чемпионата мира по футболу 2018 года – в сезоне-2017/18. Тогда он оформил два гола – по одному в рамках Премьер-лиги и Кубка России соответственно.

Напомним, что игроком «Велеса» Кутепов стал минувшим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Илья Кутепов Велес
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