Кутепов забил впервые за пять с половиной лет

Российский защитник Илья Кутепов впервые за пять с половиной лет карьеры забил гол. Это случилось в сегодняшнем матче его клуба, московского «Велеса» против «Чайки». Команды встречаются в рамках Второй лиги А, группы «золото».

Это случилось на 11-й минуте матча, защитник подкараулил на дальней штанге подачу с корнера и вонзил сильным ударом от перекладины сферу в ворота гостей.

В последний раз Кутепов отличался ещё до чемпионата мира по футболу 2018 года – в сезоне-2017/18. Тогда он оформил два гола – по одному в рамках Премьер-лиги и Кубка России соответственно.

Напомним, что игроком «Велеса» Кутепов стал минувшим летом.