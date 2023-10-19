Стало известно, какой клуб тренирует Аленичев

Экс-футболист и наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев продолжает тренерскую карьеру. Как сообщается на сайте ЛФЛ, специалист занимает пост рулевого любительского клуба «Штурм», выступающего в северо-восточном дивизионе.

Напомним, что Аленичев возглавлял «Спартак» в 2015-2016 годах. Также у него за плечами опыт работы в красноярском «Енисее» и тульском «Арсенале».

В бытность футболистом Дмитрий поиграл в чемпионатах России, Италии и Португалии. Вместе с «Порту» Аленичев стал триумфатором Лиги чемпионов УЕФА, победив в финальном поединке французский «Монако» со счетом 3:1.