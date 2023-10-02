В «Сочи» ответили, рассматривают ли кандидатуру Сторожука

Дмитрий Рубашко, который занимает пост генерального директора «Сочи», прокомментировал информацию о том, что команду может возглавить Александр Сторожук.

«Мы не рассматриваем назначение Сторожука в наш клуб. Это все слухи», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

Напомним, что в настоящий момент и. о. главного тренера южан является Александр Точилин. Команда провально выступает в текущем сезоне Премьер-лиги, замыкая турнирную таблицу с шестью баллами.

В следующем матче чемпионата «Сочи» на своем поле примет петербургский «Зенит». Встреча состоится в субботу, 7 октября.