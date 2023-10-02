Назван претендент на пост главного тренера «Сочи»

Футбольный тренер Александр Сторожук, который в настоящий момент занимает пост главного тренера тульского «Арсенала», считается одним из претендентов на пост рулевого «Сочи». Об этом рапортует Legalbet.

Источник отмечает, что южане рассматривали кандидатуру Сторожука, когда специалист еще работал в «Краснодаре». В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера «Сочи» является Александр Точилин.

Сочинская команда провально стартовала в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. Южане набрали шесть баллов после десяти туров и располагаются на последнем месте в турнирной таблице.